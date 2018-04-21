Самый дорогой бензин в странах Балтии – в Таллинне

Самый дорогой бензин 95-й марки на этой неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цены на дизельное топливо также были самыми высокими в Таллине , а самыми низкими - в Вильнюсе.

В Риге цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K на этой неделе составляла 1,262 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,182 евро за литр.

В Вильнюсе цены бензина 95-й марки и дизтоплива на АЗС Circle K также не изменились по сравнению с предыдущей неделей, составив соответственно 1,199 и 1,13 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 1,2% до 1,334 евро за литр, а дизельное топливо - на 2,1% до 1,274 евро за литр.