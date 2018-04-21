Франция обвинила РФ в фальсификации данных о химатаке в Сирии

Россия каждый день распространяет новые версии относительно химатаки в Сирии и до сих пор не предоставила доступ экспертам из ОЗХО к месту атаки. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Заявления российской стороны противоречат тем фактам, которые удалось собрать Парижу, утверждают французские дипломаты.

Официальный Париж заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не имеют доступа к месту химической атаки. Это, по мнению МИД Франции, может свидетельствовать о попытке скрыть доказательства использования химического оружия.

«Полный, немедленный и беспрепятственный доступ должен быть предоставлен группе ОЗХО, на чем мы всегда и настаивали», - говорится в заявлении.

МИД Франции отметил, что на протяжении всего периода, в который эксперты ОЗХО не имеют доступа к месту атаки, российские власти распространяют «противоречивые» заявления и версии произошедшего.

«В один день говорится, что химическая атака не состоялась, на следующий день она списывается на действия вооруженных групп, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции. Не беспокоятся о последовательности заявлений или правде, потому что речь идет о попытке посеять сомнения и путаницу», - говорится в заявлении.