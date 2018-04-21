Галерея: в Ереване полиция задерживает протестующих

По его словам, полицейские разбивают окна автомобилей, блокирующих автомобильное движение, силой вытаскивают водителей и также доставляют в участки.

На улицах Еревана очень много людей, многие приехали из других регионов страны, в основном из близлежащих областей. Они организовывают шествия в разных районах города, автомобилисты поддерживают их сиренами и сигналами. Даже приблизительно общее число протестующих назвать на данный момент невозможно, передает корреспондент DW.

Полиция препятствует протестам

Несмотря на проливной дождь, состоялось шествие во главе с Николом Пашиняном от 7-го Норкского массива. Полиция попыталась перекрыть дорогу протестующим и сослалась на блокирование дорожного движения, в ответ Пашинян заявил о праве граждан на мирные демонстрации.

По данным корреспондента DW, полиция препятствует продвижению в сторону Еревана жителей других областей, сочувствующих протестному движению. Полиция пригрозила разогнать все акции протеста, если Никол Пашинян не прекратит "в разумные сроки" массовые собрания.

Оппозиция отказывается от диалога с Саргсяном

Лидер протестующих в Армении, глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян ответил отказом на предложение премьер-министра страны Сержа Саргсяна начать диалог. В субботу, 21 апреля, он заявил, что его удовлетворит только незамедлительная отставка премьера и проведение внеочередных парламентских выборов.

"Мы готовы обсудить с ним лишь условия его ухода, - заявил журналистам Пашинян. - Это не диалог. Мы готовы обсудить лишь условия его отставки. Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко".

"Это необходимо сделать немедленно. Уверен, что формированию соразмерного ситуации диалога могут содействовать все политические силы страны", - указал ранее в тот же день Саргсян. Он также выразил обеспокоенность "продолжающимся развитием внутриполитической ситуации", а также подчеркнул, что граждане страны имеют право на проведение мирных шествий и собраний, а власти его уважают.

Премьер Саргсян предупредил о непредсказуемых последствиях

"К сожалению, эти собрания очень часто переходили дозволенные законом границы и получили анархические проявления, о чем детально говорится в заявлениях полиции", - добавил Саргсян. Кроме того, он предупредил о "непредсказуемых последствиях" происходящих в последние дни событий, которые, по его словам, "ставят под угрозу общественный порядок" и "вредят сложной и тонкой гармонии общества".

Протесты в Ереване продолжаются с 13 апреля. Сторонники Пашиняна выступают против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна, до этого два срока являвшегося президентом. 18 апреля в столице Армении прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек. Демонстрации также состоялись в Гюмри и ряде других городов страны. Несмотря на массовые протесты 19 апреля в Ереване прошло первое заседание правительства под руководством Саргсяна. В тот же день у здания правительства на площади Республики состоялась очередная акция.