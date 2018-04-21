суббота, 21 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Видео: возле спортхолла загорелась машина, неравнодушные прохожие бросились на помощь

Видео: возле спортхолла загорелась машина, неравнодушные прохожие бросились на помощь

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера около 21.00 покидающие баскетбольный матч между Пярну и Валга зрители обнаружили возле пярнуского спортхолла полыхающую машину.

Читатель Pärnu Postimees сказал, что другие автовладельцы тут же бросились на помощь со своими огнетушителями, с помощью которых пытались потушить огонь.

Ляэнеский спасательный центр получил вызов о полыхающей машине в 21.09. По предварительным данным, пожар начался из-за электропроводки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ