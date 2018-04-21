Видео: возле спортхолла загорелась машина, неравнодушные прохожие бросились на помощь
21 апреля 2018 г., 14:23
Вчера около 21.00 покидающие баскетбольный матч между Пярну и Валга зрители обнаружили возле пярнуского спортхолла полыхающую машину.
Читатель Pärnu Postimees сказал, что другие автовладельцы тут же бросились на помощь со своими огнетушителями, с помощью которых пытались потушить огонь.
Ляэнеский спасательный центр получил вызов о полыхающей машине в 21.09. По предварительным данным, пожар начался из-за электропроводки.