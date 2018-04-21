суббота, 21 апреля 2018 г.
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В Средиземное море вошли два боевых корабля ВМФ России

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ФОТО: Scanpix

Сторожевые корабли ВМФ России "Пытливый" и "Сметливый" в субботу вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы.

Как сообщала накануне пресс-службе Черноморского флота РФ, ранее эти боевые корабли выполнили учебные стрельбы в Черном море, передает "Интерфакс".

Тем временем сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику и далее в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.

По данным британских СМИ, за их передвижением вблизи Англии наблюдает фрегат Королевского ВМФ "Сент-Олбанс".

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