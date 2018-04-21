В Средиземное море вошли два боевых корабля ВМФ России
21 апреля 2018 г., 14:41
Сторожевые корабли ВМФ России "Пытливый" и "Сметливый" в субботу вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские информационные порталы.
Как сообщала накануне пресс-службе Черноморского флота РФ, ранее эти боевые корабли выполнили учебные стрельбы в Черном море, передает "Интерфакс".
Тем временем сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику и далее в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.
По данным британских СМИ, за их передвижением вблизи Англии наблюдает фрегат Королевского ВМФ "Сент-Олбанс".