В Средиземное море вошли два боевых корабля ВМФ России

Как сообщала накануне пресс-службе Черноморского флота РФ, ранее эти боевые корабли выполнили учебные стрельбы в Черном море, передает "Интерфакс".

Тем временем сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" Балтийского флота, также направляющиеся в Атлантику и далее в Средиземное море, проходят через Ла-Манш, сообщил представитель Балтфлота Роман Мартов.