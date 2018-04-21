В Таллинне охранник нашел во дворе больницы рожающую женщину
21 апреля 2018 г., 14:55
В ночь на четверг охранник G4S, патрулируя двор женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы, обнаружил женщину, у которой начались роды, но она не смогла попасть в клинику, поскольку была у неправильного входа.
В полночь у 30-летней женщины начались роды и она отправилась на такси в больницу. Таксист доставил женщину к главному входу женской клиники и тут же уехал. Но женщина не смогла найти правильный вход, где принимают рожениц, и оказалась возле закрытой двери.
В это время охранник проводил обычный обход вокруг больницы и заметил беспомощную женщину, у которой начались роды. Тут же он оповестил дежурных акушерку и врача, а после помог доставить роженицу на инвалидном кресле в роддом, где через 15-20 минут она родила ребенка.