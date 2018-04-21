В Таллинне охранник нашел во дворе больницы рожающую женщину

В полночь у 30-летней женщины начались роды и она отправилась на такси в больницу. Таксист доставил женщину к главному входу женской клиники и тут же уехал. Но женщина не смогла найти правильный вход, где принимают рожениц, и оказалась возле закрытой двери.

В это время охранник проводил обычный обход вокруг больницы и заметил беспомощную женщину, у которой начались роды. Тут же он оповестил дежурных акушерку и врача, а после помог доставить роженицу на инвалидном кресле в роддом, где через 15-20 минут она родила ребенка.