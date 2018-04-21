Ужасающий случай: в Индии обнаружили обезглавленное тело пропавшей латвийки

Тело женщины без головы было найдено наберегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

По словам комиссара городской полиции Пракш, тело было изуродовано, рядом лежала голова.

Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК. В настоящее время в полиции ждут прибытия сестры Лиги Илзе Скромане, с которой она вместе приехала в Индию в марте.

Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.

Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.