Ужасающий случай: в Индии обнаружили обезглавленное тело пропавшей латвийки

Латвийка Лига Скромане пропала в Индии в марте, ее тело было найдено на днях, сообщает Rus.tvnet.lv со ссылкой на портал Indiatoday.in.
Тело женщины без головы было найдено наберегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.
По словам комиссара городской полиции Пракш, тело было изуродовано, рядом лежала голова.
Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК. В настоящее время в полиции ждут прибытия сестры Лиги Илзе Скромане, с которой она вместе приехала в Индию в марте.
Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.
Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.
Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.