Фото: житель Эстонии нашел в своем погребе бомбу
21 апреля 2018 г., 15:22
Житель Пярну Тарво на прошлой неделе разрушил старый погреб, а вчера, добравшись до земли, обнаружил неожиданный предмет.
Тарво увидел ржавый предмет весь в грязи и земле. У него сразу возникли подозрения, что это может быть взрывное устройство, поскольку раньше он находил в погребе патроны. «Прибыли саперы и унесли находку», - рассказывает Pärnu Postimees Тарво.
Каким образом, взрывное устройство могло попасть в свое время в погреб, владелец не знает.
Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что речь идет о снаряде времен Второй мировой войны и он был уничтожен. Сообщение о бомбе поступило вчера в Центр тревоги в 17.31.