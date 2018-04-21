суббота, 21 апреля 2018 г.
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  • Фото: житель Эстонии нашел в своем погребе бомбу

Фото: житель Эстонии нашел в своем погребе бомбу

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Житель Пярну Тарво на прошлой неделе разрушил старый погреб, а вчера, добравшись до земли, обнаружил неожиданный предмет.

Тарво увидел ржавый предмет весь в грязи и земле. У него сразу возникли подозрения, что это может быть взрывное устройство, поскольку раньше он находил в погребе патроны. «Прибыли саперы и унесли находку», - рассказывает Pärnu Postimees Тарво.

Каким образом, взрывное устройство могло попасть в свое время в погреб, владелец не знает.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что речь идет о снаряде времен Второй мировой войны и он был уничтожен. Сообщение о бомбе поступило вчера в Центр тревоги в 17.31.

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