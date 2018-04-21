Фото: житель Эстонии нашел в своем погребе бомбу

Тарво увидел ржавый предмет весь в грязи и земле. У него сразу возникли подозрения, что это может быть взрывное устройство, поскольку раньше он находил в погребе патроны. «Прибыли саперы и унесли находку», - рассказывает Pärnu Postimees Тарво.

Каким образом, взрывное устройство могло попасть в свое время в погреб, владелец не знает.