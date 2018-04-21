Летевший из Москвы в Ригу пассажирский самолет неожиданно приземлился в Таллинне
21 апреля 2018 г., 15:34
В субботу, 21 апреля, неблагоприятные погодные условия - сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду - нарушили авиасообщение в рижском аэропорту.
На странице рижского аэропорта в Twitter сообщается, что из-за ветра некоторые рейсы задерживаются, передает Rus.TVNET.
А рейс авиакомпании Ryanair из кипрского Пафоса был перенаправлен в аэропорт Каунаса. В свою очередь рейс airBaltic из Москвы направили в Таллинн.
Stiprā vēja dēļ šodien #LidostaRiga iespējama atsevišķu reisu kavēšanās. Ryanair reiss no Pafosas novirzīts uz Kauņas lidostu, savukārt, airBaltic reiss no Maskavas - uz Tallinas lidostu.— RIGA I Airport (@riga_airport) 21 апреля 2018 г.
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