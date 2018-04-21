В Майами выставили на продажу особняк босса мафии Аль Капоне

Дом расположен на эксклюзивном острове Палм в Майами. По соседству живут музыкант Ленни Кравиц и баскетболист Шакил О'Нил. Аль Капоне купил особняк с четырьмя спальнями в 1928 году за 40 тысяч долларов сразу после того, как вышел из тюрьмы Алькатрас. 29-летний главарь банды обнес виллу двухметровым забором с прожекторами, построил еще один гостевой дом и коралловый грот. На территории особняка есть также частный пляж с великолепными видами на Майами и залив Бискейн.

Внутреннее убранство особняка выполнено в стиле ар-деко. В 2015 году дом реконструировали, но сохранили множество оригинальных элементов отделки. Как сообщает Mansion Global, владеющая домом компания сдает его для фотосессий и развлечений. Также дом Аль Капоне можно арендовать для проведения корпоратива.

Территория виллы составляет 2800 кв. метров. В главном и гостевом домах семь спален и пять ванных комнат, а общая жилая площадь - 567 кв. метров. В особняке есть бассейн, который считается самым большим частным водоемом во Флориде. До реконструкции поместья он был соединен с морем и наполнялся морской водой вместе с рыбами и водорослями. Сейчас для наполнения водоема используют только пресную воду.