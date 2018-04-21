В Майами выставили на продажу особняк босса мафии Аль Капоне

Особняк Аль Капоне в Майами снова продается. Некогда принадлежащее знаменитому гангстеру поместье оценили в 15 млн долларов. Именно этот дом Аль Капоне был штабом по подготовке самого кровавого нападения банды в День святого Валентина в 1929 году, пишет Realty.newsru.com со ссылкой на The Daily Mail.
Дом расположен на эксклюзивном острове Палм в Майами. По соседству живут музыкант Ленни Кравиц и баскетболист Шакил О'Нил. Аль Капоне купил особняк с четырьмя спальнями в 1928 году за 40 тысяч долларов сразу после того, как вышел из тюрьмы Алькатрас. 29-летний главарь банды обнес виллу двухметровым забором с прожекторами, построил еще один гостевой дом и коралловый грот. На территории особняка есть также частный пляж с великолепными видами на Майами и залив Бискейн.
Внутреннее убранство особняка выполнено в стиле ар-деко. В 2015 году дом реконструировали, но сохранили множество оригинальных элементов отделки. Как сообщает Mansion Global, владеющая домом компания сдает его для фотосессий и развлечений. Также дом Аль Капоне можно арендовать для проведения корпоратива.
Территория виллы составляет 2800 кв. метров. В главном и гостевом домах семь спален и пять ванных комнат, а общая жилая площадь - 567 кв. метров. В особняке есть бассейн, который считается самым большим частным водоемом во Флориде. До реконструкции поместья он был соединен с морем и наполнялся морской водой вместе с рыбами и водорослями. Сейчас для наполнения водоема используют только пресную воду.
Подробности и фотографии находятся ЗДЕСЬ. Смотрите видио ниже. Оно снято в тот период, когда за дом хотели получить десять миллионов.