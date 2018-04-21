ФСБ России уничтожили планировавшего атаку террориста

Ликвидирован террорист ИГИЛ, который планировал осуществить атаку на здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности, сообщает в субботу Центр общественных связей ФСБ.
"Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ, который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в "Интерфакс".
Как заявили в ведомстве, 21 апреля в ходе проведения оперативно-боевого мероприятия по задержанию террориста, преступник оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ФСБ отмечают, что на месте происшествия обнаружены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО ИГИЛ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и Управления ФСБ России по Ставропольского краю.