ФСБ России уничтожили планировавшего атаку террориста

"Вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ, который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в "Интерфакс".

Как заявили в ведомстве, 21 апреля в ходе проведения оперативно-боевого мероприятия по задержанию террориста, преступник оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.