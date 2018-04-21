"Нафтогаз" готов к новым встречам с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

"Отправить документы - это еще не "расторжение". Мы ждем новых встреч в Стокгольме", - говорится в сообщении на странице НАК в соцсети Facebook.

В "Нафтогазе" напомнили, что действующие до 2020 года контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

"Кстати, обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. Газпром по-прежнему должен нам $2,56 млрд плюс проценты", - напомнили в НАК.

Ранее 20 апреля "Газпром" уведомил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа и его транзит через территорию Украины, поскольку соответствующие переговоры между компаниями к результату не привели.

Как сообщалось, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Газпрома" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" 5 марта официально уведомил "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже и предложил приступить к предусмотренным контрактами переговорам для поиска взаимоприемлемого решения. 4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).