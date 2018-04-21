Картина дня: ушла из жизни Нина Дорошина, инцидент с беременной женщиной и задержание российского шпиона

КНДР объявила о прекращении ядерных и ракетных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Решение было принято в ходе заседания центрального комитета правящей партии Северной Кореи в пятницу, 20 апреля, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап". Читайте далее...

После трудного дня в Нарве Юри Ратас отдохнул в Пюхтицком женском монастыре

В пятницу вечером в Ида-Вирумаа премьер-министр Эстонии Юри Ратас провел около двух часов в Пюхтицком Успенском женском монастыре. Его настоятельница - Игумения Филарета за ужином сказала тост в благодарность премьеру за успешное решение давней проблемы. Общались на эстонском и русском языках вперемешку. Читайте далее...

В Таллинне охранник нашел во дворе больницы рожающую женщину

В ночь на четверг охранник G4S, патрулируя двор женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы, обнаружил женщину, у которой начались роды, но она не смогла попасть в клинику, поскольку была у неправильного входа. Читайте далее...

В Киеве арестован российский шпион

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу России. Читайте далее...

Галерея и видео: из-за произошедшего ДТП в центре Таллина нарушено движение

По первоначальным данным, автомобиль Opel с финскими номерами сбил автомобиль Subaru, отчего тот отлетел в сторону и врезался светофор. Читайте далее...

Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби". Об этом сообщают СМИ. Читайте далее...

Франция обвинила РФ в фальсификации данных о химатаке в Сирии

Россия каждый день делает противоречивые заявления и не беспокоится о последовательности, потому что хочет посеять сомнения и путаницу, считают в МИД Франции. Читайте далее...

Фото: сильный ветер бушует в Эстонии, деревья падают на дорогу

Порывы штормового ветра настолько сильные, что валят деревья прямо на дорогу, передает Järva Teataja. В связи с этим спасателям уже поступило несколько вызовов. Читайте далее...

Фото: Эдгара Сависаара на хуторе Хундисильма навестили высокопоставленные гости из Таллинна