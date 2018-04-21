Фото: Эдгара Сависаара на хуторе Хундисильма навестили высокопоставленные гости из Таллинна

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт прибыл через час. По его словам, его пригласили в гости. Причину своего визита он не назвал.

Белобровцев и Мёльдер были явно удивлены, увидев фотографа. На вопрос о причине их визита, Белобровцев сказал, что еще не готов ответить на этот вопрос, а Мёльдер пообещал подробнее это обсудить после похода в гости.