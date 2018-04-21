суббота, 21 апреля 2018 г.
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  • Фото: Эдгара Сависаара на хуторе Хундисильма навестили высокопоставленные гости из Таллинна

Фото: Эдгара Сависаара на хуторе Хундисильма навестили высокопоставленные гости из Таллинна

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Сегодня в 15:15 на хутор Хундисильма к находящемуся под судом бывшему мэру Таллинна Эдгару Сависаару прибыли гости: вице-мэры Таллинна Вадим Белобровцев и Тынис Мёльдер, передает Virumaa Teataja.

Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт прибыл через час. По его словам, его пригласили в гости. Причину своего визита он не назвал.

Белобровцев и Мёльдер были явно удивлены, увидев фотографа. На вопрос о причине их визита, Белобровцев сказал, что еще не готов ответить на этот вопрос, а Мёльдер пообещал подробнее это обсудить после похода в гости.

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