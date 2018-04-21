В Киеве арестован российский шпион

"Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", - сообщил пресс-центр СБУ.

За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны Украины. Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведении антитеррористической операции на востоке Украины.

"Кроме того, для исполнения задания представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки", - омечено в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с "кураторами" шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте.

После выполнения "задач" злоумышленник планировал выехать в РФ и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте.

Во время проведения обысков по местам работы и жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.