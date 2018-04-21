Видео: Apple показала нового робота для утилизации iPhone

В преддверии Дня Земли, отмечаемого 22 апреля, компания Apple продемонстрировала нового робота, предназначенного для утилизации смартфонов iPhone, сообщает Newsru.com.
Как пишет The Verge, робот по имени Daisy представляет собой значительно усовершенствованный вариант робота Liam, представленного в 2016 году. Новый робот способен распознавать девять различных моделей iPhone, а за час он может разобрать на части до 200 смартфонов.
Небольшой демонстрационный видеоролик позволяет получить общее представление о новом роботе Apple. В процессе работы Daisy извлекает из смартфонов различные компоненты, которые затем могут быть использованы повторно.
Apple также анонсировала программу под названием GiveBack, в рамках которой до 30 апреля компания за каждое сданное на утилизацию устройство будет делать пожертвование некоммерческой организации Conservation International, которая борется за сохранение биоразнообразия растений, животных и ландшафтов во всем мире.
Напомним, в начале апреля Apple объявила, что полностью перешла на возобновляемую энергию. В компании также сообщили, что с 2011 года реализация проектов Apple в сфере возобновляемой энергии позволила сократить выбросы парниковых газов предприятиями Apple на 54%.