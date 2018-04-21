Видео: Apple показала нового робота для утилизации iPhone

Как пишет The Verge, робот по имени Daisy представляет собой значительно усовершенствованный вариант робота Liam, представленного в 2016 году. Новый робот способен распознавать девять различных моделей iPhone, а за час он может разобрать на части до 200 смартфонов.

Небольшой демонстрационный видеоролик позволяет получить общее представление о новом роботе Apple. В процессе работы Daisy извлекает из смартфонов различные компоненты, которые затем могут быть использованы повторно.

Apple также анонсировала программу под названием GiveBack, в рамках которой до 30 апреля компания за каждое сданное на утилизацию устройство будет делать пожертвование некоммерческой организации Conservation International, которая борется за сохранение биоразнообразия растений, животных и ландшафтов во всем мире.