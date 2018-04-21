Водитель без прав насмерть сбил чемпионку России по велоспорту

Российская велогонщица Лидия Плужникова в субботу была сбита автомобилем в Архипо-Осиповке (Краснодарский край) во время прогулки на велосипеде. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России. 24-летняя Плужникова скончалась на месте от полученных травм, передает Newsru.
"В субботу Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в заявлении ФВСР.
Президент ФВСР Вячеслав Екимов отметил, что федерация намерена участвовать в расследовании происшествия. "Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося", - заявил Екимов.
Плужникова побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Также она становилась чемпионкой России по велоспорту на треке.
Это не первый случай, когда с российские велосипедисты гибнут в ДТП: 26 июня 2014 года пьяный водитель насмерть сбил Алексея Пичугина, а двумя днями ранее из жизни ушла член сборной России по велоспорту-маунтинбайку Виктория Федорченко.