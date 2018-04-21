Крик души хозяйки ресторана: зарплата 1500 евро, бесплатные обеды и 15 выходных, а работников не найти

Агнета пишет, что они месяцами не могут найти поваров и официантов в свой ресторан, передает Rus.Tvnet.

«Но, мой рассказ о том, что в этом государстве, видимо, официантов нет! И я, действительно, не понимаю почему?» - сокрушается хозяйка ресторана.

«Быть хозяйкой небольшого семейного предприятия не означает сидеть в красивом костюме с накрашенными ногтями и смотреть в MacBook, смакуя кофе. Мы с мамой заполняем все пробелы: обслуживаем клиентов, привозим помидоры с Центрального рынка, сами и PR-специалисты, и посудомойщицы в одном лице. Очень часто даже работаю официанткой, когда кто-то из сотрудников заболел, оказался запертым в квартире и т.д.».

В последний раз, когда Агнета работала в качестве официантки, она только на чаевых заработала 100 евро в день. Конечно, это ее ресторан, ее клиенты и она работает от всего сердца, но она села и подсчитала, что даже самая ленивая официантка, сможет заработать 1500 евро в месяц (зарплата и чаевые).