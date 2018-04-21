Крик души хозяйки ресторана: зарплата 1500 евро, бесплатные обеды и 15 выходных, а работников не найти

Хозяйка семейного латвийского ресторана опубликовала в Facebook крик души. «Зарплата - самое малое 1500 на руки в месяц вместе с чаевыми, как бонус - бесплатные обеды и к тому же работать надо не целый месяц, а 15 смен. Но, найти официантов - большая проблема, люди просто не идут работать, приходится самой обслуживать клиентов», - написала Агнета Ниедра.
Агнета пишет, что они месяцами не могут найти поваров и официантов в свой ресторан, передает Rus.Tvnet.
«Но, мой рассказ о том, что в этом государстве, видимо, официантов нет! И я, действительно, не понимаю почему?» - сокрушается хозяйка ресторана.
«Быть хозяйкой небольшого семейного предприятия не означает сидеть в красивом костюме с накрашенными ногтями и смотреть в MacBook, смакуя кофе. Мы с мамой заполняем все пробелы: обслуживаем клиентов, привозим помидоры с Центрального рынка, сами и PR-специалисты, и посудомойщицы в одном лице. Очень часто даже работаю официанткой, когда кто-то из сотрудников заболел, оказался запертым в квартире и т.д.».
В последний раз, когда Агнета работала в качестве официантки, она только на чаевых заработала 100 евро в день. Конечно, это ее ресторан, ее клиенты и она работает от всего сердца, но она села и подсчитала, что даже самая ленивая официантка, сможет заработать 1500 евро в месяц (зарплата и чаевые).
И это еще не все. В месяц надо работать 15-16 дней, а остальное время можно наслаждаться солнышком, летом, морем.