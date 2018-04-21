Фото: в Петербурге больной ВИЧ активист приковал себя к дубу и облился боярышником

"Бумага" сообщает, что акция прошла на площади Искусств в Петербурге. Там ВИЧ-положительный ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя цепью к дубу и облился боярышником.

Конаков признал, что у прохожих акция особого интереса не вызвала: "Прошло всё без происшествий. Внимания особого не привлекли. Был дождь, поэтому редкие прохожие спешили и не особо интересовались происходящим".

Фотографию с акции опубликовал в твиттере Давид Френкель.

ВИЧ-положительный художник-активист последовал совету Петра Толстого: приковал себя к дубу и обливается боярышником pic.twitter.com/eZWhm2BWRr — Dave Frenkel (@merr1k) 21 апреля 2018 г.

Тема здравоохранения вышла на первый план на фоне обсуждения в Думе РФ запрета на импорт лекарств из США. В ток-шоу на государственном телеканале Петр Толстой посоветовал больному гипертонией политологу вместо лекарств из стран "вероятного противника" пользоваться народными средствами: "Вы выплевывайте, выплевывайте (таблетки). Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте". Позже он пожаловался на то, что возмутившиеся этим пользователи интернета не понимают его шуток.