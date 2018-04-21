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Лукашенко захотел приучить белорусов пить по-европейски

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Александр Лукашенко.

ФОТО: SERGEI GAPON/AFP

Жители Белоруссии должны привыкать к европейскому варианту потребления алкоголя. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство «БелТА».

«Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. (...) . Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что выпивать один-два бокала в день — это полезно, но только, если вино качественное. Он также рассказал, что продегустировал несколько сортов местных вин во время официального визита в Молдавию. «Мягкое, хорошее вино», — отметил президент.

По его мнению, молдавские вина отличаются высоким качеством. «Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин», — заключил Лукашенко.

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