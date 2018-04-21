Лукашенко захотел приучить белорусов пить по-европейски

«Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. (...) . Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что выпивать один-два бокала в день — это полезно, но только, если вино качественное. Он также рассказал, что продегустировал несколько сортов местных вин во время официального визита в Молдавию. «Мягкое, хорошее вино», — отметил президент.