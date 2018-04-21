В Кохтла-Ярве ликвидируют детские площадки

Ликвидация касается всех тех старых площадок, которые находятся на городской земле. Те, что расположены на земле квартирных товариществ, являются их собственностью, и город не может их снести. А позаботиться о состоянии своей площадки должно само КТ.

По словам заместителя мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, ни одна площадка советской постройки непригодна для использования, а это 90 процентов всех городских площадок. «В Ярвеской части ликвидируются более 20 таких площадок, в Ахтмеской — 47! Такого количества действительно игровых площадок здесь нет, во многих местах это лишь торчащие из земли старые металлоконструкции, и они опасны, — отмечает он. — Все будет убрано, эти участки благоустроят и озеленят».

Тем, что вместо ликвидированных площадок новых не появится, одни горожане высказывают недовольство, другие — иного мнения, и этим делятся в Facebook. «Сегодня срезали в нашем дворе горку и лазенку. Детям теперь вообще негде играть», — пишет один из комментаторов. «Если по уму делать, то нужно было поставить новые еврогорки, а только потом сносить старые, а не наоборот», — считает другой.

Современные площадки город обещает построить к осени в трех местах — на больших открытых территориях, по одной в Южном и Северном микрорайонах Ярвеской части и в Ахтмеской части. Отвечая на вопрос о том, почему действительно нельзя было подождать с ликвидацией старых до появлениях новых, Денис Вершинин повторил, что старые — опасны и оставлять их рискованно.