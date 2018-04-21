Министерство внутренних дел ФРГ в пятницу, 20 апреля, подтвердило информацию СМИ о серьезном случае злоупотребления служебными полномочиями в бременском отделении Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF). Прокуратура Бремена ведет расследование в отношении руководящей сотрудницы ведомства по обвинению в выдаче примерно двух тысяч неправомерных положительных решений по ходатайствам о предоставлении убежища мигрантам.

Руководство BAMF само обратилось с заявлением в прокуратуру, сообщив о подозрениях в отношении данной сотрудницы, и тесно работает со следствием, говорится в заявлении МВД Германии. Подозреваемая отстранена от исполнения своих служебных обязанностей. Дальнейших деталей представитель министерства не сообщил, сославшись на продолжающееся расследование.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о расследовании в отношении отдельных людей, против которых имеются "существенные подозрения".

2000 неправомерных решений

О расследовании ранее сообщили телерадиокомпании NDR и Radio Bremen, а также газета Süddeutsche Zeitung. По их данным, с 2013 по 2017 годы отделение BAMF в Бремене приняло положительные решения по примерно 2000 ходатайств о предоставлении убежища при отсутствии необходимых условий.

По данным этих СМИ, главным фигурантом расследование является глава отделения Федерального ведомства по миграции и делам беженцев в Бремене. Наряду с ней под подозрением оказались три адвоката и один переводчик, указывает далее Süddeutsche Zeitung. Уже проведены обыски восьми объектов, включая личные квартиры чиновницы и трех адвокатов, а также их офисы.

Большинство заявок - из других федеральных земель

По этой информации, лишь 98 фигурирующих в расследовании мигрантов были зарегистрированы в Бремене, большинство остальных - в соседней Нижней Саксонии и в Северном Рейне - Вестфалии. Претендентов на получение статуса беженца привозили в Бремен из других федеральных земель на автобусах, организацией этих поездок занимался адвокат из Хильдесхайма, пишет газета. Кроме того, по сведениям журналистов, существовали списки мигрантов, ходатайства которых обрабатывались в Бремене в приоритетном порядке.

При этом пока неясно, получала ли чиновница денежные платежи в обмен на положительные решения по ходатайствам о предоставлении убежища, однако имеются данные о том, что она принимала, в частности, приглашения в ресторан.

Подозрительные данные

В материале Süddeutsche Zeitung также указывается, что под подозрения сотрудница BAMF попала в связи с делом семьи нелегальных мигрантов, проживавших в Нижней Саксонии. Незадолго до запланированной депортации они получили в Бремене положительное решение о предоставлении им убежища.