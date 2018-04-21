Фото: президент Армении вышел к протестующим в Ереване

ФОТО: Karo Sahakyan / AP

Как передает "Интерфакс", Саркисян прибыл на занятую протестующими площадь Республики в центре Еревана. Там собрались несколько тысяч человек, которые выступают против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Саркисян заявил журналистам, что надеется на переговоры. Его сопровождала охрана, а демонстранты встретили президента аплодисментами.

ФОТО: Karo Sahakyan / AP

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием, поговорили несколько минут. О содержании разговора неизвестно.

Вечером источник "Интерфакса" сообщил, что Саркисян, приехав с площади Республики, встретился с премьер-министром республики Сержем Саргсяном.