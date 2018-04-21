суббота, 21 апреля 2018 г.
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Фото: президент Армении вышел к протестующим в Ереване

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ФОТО: Karo Sahakyan / AP

Президент Армении Армен Саркисян в субботу встретился с протестующими в центре Еревана и передал послание премьеру Саргсяну, отставки которого они требуют, пишет Newsru.

ФОТО: Karo Sahakyan / AP

Как передает "Интерфакс", Саркисян прибыл на занятую протестующими площадь Республики в центре Еревана. Там собрались несколько тысяч человек, которые выступают против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Саркисян заявил журналистам, что надеется на переговоры. Его сопровождала охрана, а демонстранты встретили президента аплодисментами.

ФОТО: Karo Sahakyan / AP

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием, поговорили несколько минут. О содержании разговора неизвестно.

Вечером источник "Интерфакса" сообщил, что Саркисян, приехав с площади Республики, встретился с премьер-министром республики Сержем Саргсяном.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста сторонников оппозиционного политика, которые выступают против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. С утра возглавляемые Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров.

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