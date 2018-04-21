Водитель BMW: «Паркуюсь как хочу. Менять привычки не собираюсь!»

20 апреля пользовательница Facebook опубликовала фотографию неправильно припаркованного автомобиля BMW. Девушка отметила, что водителю точно не мешали другие машины, он не был вынужден так встать, но он грубо ответил на ее вопрос, зачем так делать, поэтому она вызвала муниципальную полицию.

Пост девушки разлетелся по соцсетям и его увидел сам владелец BMW. Горе-водитель не отрицал, что встал на белую линию и отметил, что своих привычек менять не собирается.

«Машина моя, вся парковка была пустая, а автор поста, похоже, вообще не дорубает. Буду и дальше так парковаться и на два места, особенно у "Альфы", где на выходных съезжается вся деревня на своих пасерати и даже не чувствует, что хлопает дверями по другим», - ответил на выпады в свою сторону владелец BMW.