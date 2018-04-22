воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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В центральной части Мексики был убит католический священник

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ФОТО: Scanpix

В расположенном в центральной части Мексики городе Тлахомулько де Суньига застрелили католического священника.

По данным властей, в пятницу вечером в служебном помещении неизвестные убили 33-летнего Мигеля Контрераса Гарсиа.

В Мексике за этот год были убиты четыре священника.

В среду на окраине столицы Мексики был также застрелен священник Рубен Алкантара Диаз.

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