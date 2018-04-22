В центральной части Мексики был убит католический священник

Rus.Postimees.eeЗа рубежомВ центральной части Мексики был убит католический священникВ центральной части Мексики был убит католический священникRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать22 апреля 2018 г., 9:22ФОТО: ScanpixВ расположенном в центральной части Мексики городе Тлахомулько де Суньига застрелили католического священника.По данным властей, в пятницу вечером в служебном помещении неизвестные убили 33-летнего Мигеля Контрераса Гарсиа.В Мексике за этот год были убиты четыре священника.В среду на окраине столицы Мексики был также застрелен священник Рубен Алкантара Диаз.мексикасвященникубийство