В Японии умер самый пожилой человек в мире

Тадзима родилась 4 августа 1900 года. У нее более 160 потомков, в том числе прапраправнуков. Уроженка префектуры Кагосима в последнее время почти не вставала с постели.

Теперь титул старейшего человека в мире перешел к другой японке, 116-летней Тие Мияко.