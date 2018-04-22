Советники Трампа: заявление КНДР об отказе от ядерных испытаний - ловушка

Советники президента США Дональда Трампа скептически относятся к отказу КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний и считают обещания Пхеньяна «ловушкой». Об этом 21 апреля сообщил The Washington Post.

По информации газеты, советники президента опасаются, что лидер КНДР решил дать «относительно скромные обещания», которые он сможет быстро забрать обратно.

По их мнению, Ким Чен Ын хочет «создать иллюзию» того, что он «благоразумен» и готов идти на компромисс. Благодаря этому США в дальнейшем будет труднее отказаться от требований КНДР, полагают аналитики Трампа.

Некоторые из них также рассматривают заявление Ким Чен Ына как попытку заставить США и их союзников смягчить экономические санкции в отношении Пхеньяна.

Напомним, лидер Северной Кореи заявил, что республика с 21 апреля замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона. Также он объявил о новом стратегическом курсе страны.