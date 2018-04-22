В России заблокировали Google

Это подтверждают данные сервиса DownDetector, который на карте мира показывает проблемы с доступом к наиболее популярным сервисам: жалобы приходят из крупных российских городов от Москвы до Красноярска.

Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал "Сайберсекьюрити и Ко", который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор ранее блокировал IP-адреса Amazon и Google - всего более 16 млн адресов, пытаясь ограничить использование мессенджера в России. Из-за этого с 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов.