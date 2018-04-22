Хансо: НАТО необходимо усилить свое присутствие в странах Балтии

С воскресенья по вторник члены комиссий по государственной обороне парламентов Балтийских и Северных стран находятся в Польше, где принимают участие в ежегодном форуме по вопросам безопасности. Основные темы форума – безопасность региона Балтийского моря и риски гибридной войны.

По словам председателя комиссии Ханнеса Хансо, эти государства объединяют четкие общие интересы и длительный опыт сотрудничества в сфере обороны. В качестве примера сотрудничества он привел соглашения, которые позволяют кораблям швартоваться в портах Балтийского моря и самолетам садиться на летных базах союзников. Эстония также планирует присоединиться к проекту обмена информацией по мониторингу воздушного пространства.

«В ходе встречи в Польше у сторон будет прекрасная возможность скоординировать позиции по развитию оборонной сферы как НАТО, так и Европейского союза. Участники также смогут выразить свои ожидания относительно результатов предстоящего саммита НАТО, – сказал Хансо. – Многие государства-члены НАТО считают, что дополнительная деятельность альянса по восточному направлению не требуется. Наша цель, напротив, – чтобы НАТО продолжал укреплять систему сдерживания в регионе».

Во время визита также планируется посетить международный северо-восточный корпус НАТО в Шецине. Помимо председателя комиссии по государственной обороне Ханнеса Хансо, в визите принимают участие члены комиссии Йоханнес Керт, Антс Лаанеотс и Маргус Цахкна.