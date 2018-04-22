В Эстонии в честь ветеранов вывесят флаги

Государственный флаг поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица. Флаг могут поднять и все остальные, сообщила BNS госканцелярия. Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.