В Эстонии в честь ветеранов вывесят флаги
22 апреля 2018 г., 11:27
В понедельник в Эстонии в честь ветеранов вывесят флаги.
Государственный флаг поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица. Флаг могут поднять и все остальные, сообщила BNS госканцелярия. Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.
День ветеранов посвящен ветеранам, их семьям и близким. Поднятие флагов — это возможность выразить ветеранам благодарность. Главные мероприятия дня: забег Sinilillejooks, служба в церкви св. Георгия в Тори, выставка военной техники и концерт Veteranirock.