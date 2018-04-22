воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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В Эстонии в честь ветеранов вывесят флаги

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Эстонский флаг. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

В понедельник в Эстонии в честь ветеранов вывесят флаги.

Государственный флаг поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица. Флаг могут поднять и все остальные, сообщила BNS госканцелярия. Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

День ветеранов посвящен ветеранам, их семьям и близким. Поднятие флагов — это возможность выразить ветеранам благодарность. Главные мероприятия дня: забег Sinilillejooks, служба в церкви св. Георгия в Тори, выставка военной техники и концерт Veteranirock.

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