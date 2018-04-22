Фото: меню первого обеда на «Титанике» продали за 140 000 долларов

Как отмечает телеканал, карточку со списком блюд забрал с судна второй офицер Чарльз Лайтоллер. Они подавались офицерам в первый день ходовых испытаний «Титаника» 2 апреля 1912 года. Перед отправкой в плавание 10 апреля Лайтоллер передал меню своей жене. Офицер выжил при потоплении лайнера и умер только в 1952 году.