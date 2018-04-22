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Фото: меню первого обеда на «Титанике» продали за 140 000 долларов

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Титаник.

ФОТО: /AP

Меню первого обеда на затонувшем лайнере «Титаник» продали на аукционе в Великобритании за 100 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч долларов). Его приобрел британский коллекционер, имя которого не называется, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал BBC News.

Как отмечает телеканал, карточку со списком блюд забрал с судна второй офицер Чарльз Лайтоллер. Они подавались офицерам в первый день ходовых испытаний «Титаника» 2 апреля 1912 года. Перед отправкой в плавание 10 апреля Лайтоллер передал меню своей жене. Офицер выжил при потоплении лайнера и умер только в 1952 году.

Обед включал говяжий бульон или куриный суп, жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветную капусту или вареную картошку на гарнир, пудинг, королевские груши, пирожные и кофе.

«Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса. Погибли почти полторы тысячи пассажиров. 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия».

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