Почему Ким Чен Ын решил прекратить ядерные испытания?

Но если посмотреть на поведение Северной Кореи в не столь давнем прошлом, а также на причины, почему эта страна решила разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, то, может быть, надежды на спокойное разрешение кризиса окажутся не совсем обоснованы.

Во-первых, в обнародованном в субботу заявлении Ким Чен Ын четко говорится, что он решил добровольно прекратить ядерные испытания, а также закрыть полигон Пунгери, на котором эти испытания происходили с 2006 года, потому, что считает, что его страна уже знает, как производить ядерное оружие.

Подтвердить это невозможно, но нет никаких оснований полагать, что это заявление не соответствует истине.

Посмотрите, например, на Индию и Пакистан. К 1998 году обе страны испытали ядерное оружие шесть раз и вошли в число ядерных держав, хотя с тех пор они никаких подобных испытаний не проводили.

Северная Корея, которая в течение многих лет имела доступ в открытых источниках к информации о разработке ядерного оружия, также может чувствовать себя спокойно после своих шести испытаний атомной бомбы.

"Уничтожить город"

Пятое и шестое испытание Северной Кореей своего ядерного оружия (в сентябре 2016-го и 2017 годов) можно рассматривать как своего рода переломный момент. Если верить государственным СМИ Северной Кореи, то в сентябре 2016 года был испытан стандартизированный и компактный ядерный заряд, который можно установить на ракетах ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Сила взрыва подобного заряда может быть "всего лишь" в два или три раза больше, чем у ядерной бомбы, сброшенной США на Нагасаки, но для Северной Кореи этого достаточно.

Более того, последнее северокорейское испытание 3 сентября 2017 года продемонстрировало, что в распоряжении КНДР есть весьма мощное ядерное оружие.

Хотя независимые эксперты и разведслужбы многих стран так и не пришли к консенсусу, смогла ли Северная Корея и в самом деле разработать водородную бомбу, как она всех в этом уверяет, сейсмические данные дают основания полагать, что Пхеньян обладает ядерным устройством, способным уничтожить целый город.

Как недавний визит Ким Чен Ына в Пекин стал демонстрацией его силы (он показал, что крепко держит бразды правления и поэтому может себе позволить отлучиться из страны), так и заявление о прекращении ядерных испытаний указывает на то, что он чувствует себя уверенно.

Проблема, но небольшая

Ким Чен Ын также заявил, что прекратит испытания баллистических ракет.

С одной стороны, это удивительно.