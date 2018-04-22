Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного в Ласнамяэ настаивает в Госсуде на оправдании
22 апреля 2018 г., 12:17
Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 47-летний Валерий Геймонен настаивает в Государственном суде на своем оправдании.
Кассация защитника Геймонена поступил в Госсуд в конце этой недели и пока он не занял по ней позиции, подтвердили rus.err.ee в Государственном суде.
Суды двух первых инстанций признали Геймонена виновным.
Преступление было совершено в марте прошлого года в заброшенном депо на улице Раху в Ласнамяэ. В общей сложности, согласно обвинению, Валерий нанес 52-летнему Сергею 40 колото-режущих ран, три из которых оказались смертельными.