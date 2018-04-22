Канцлер Минкульта отозван из совета Eesti Kontsert

Как следует из его распоряжения, Ныгене покинет совет Eesti Kontsert 30 апреля. А 1 мая в состав надзорного органа учреждения войдет советник Министерства культуры по вопросам музыки Мадли-Лийз Партс.

Пааво Ныгене работает канцлером в Министерстве культуры с 2013 года. До перехода в министерство он возглавлял театр "Ванемуйне" и занимался бизнесом.