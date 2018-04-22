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Канцлер Минкульта отозван из совета Eesti Kontsert

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ФОТО: Erlend Štaub

Канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене, который в мае возглавит судоходную компанию Tallink, отозван из совета целевого учреждения Eesti Kontsert, сообщает Rus.err.ee.

Соответствующий приказ на этой неделе подписал министр культуры Индрек Саар.

Как следует из его распоряжения, Ныгене покинет совет Eesti Kontsert 30 апреля. А 1 мая в состав надзорного органа учреждения войдет советник Министерства культуры по вопросам музыки Мадли-Лийз Партс. 

Пааво Ныгене работает канцлером в Министерстве культуры с 2013 года. До перехода в министерство он возглавлял театр "Ванемуйне" и занимался бизнесом.

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