Галерея: террористический акт в Кабуле унес жизни не менее 31 человека

Этот центр был создан для выдачи удостоверений личности, необходимых для участия в запланированных на октябрь выборах депутатов парламента и губернаторов провинций. Взрыв был такой силы, что он выбил окна в домах, расположенных за много километров от места происшествия. Местные телеканалы показали кадры с изображением сотен растерянных людей, собравшихся в окрестных больницах, чтобы узнать об участи своих близких.