Галерея: террористический акт в Кабуле унес жизни не менее 31 человека

В столице Афганистана Кабуле в результате теракта погиб, по последним официальным данным, как минимум 31 человек, еще не менее 54 человек ранены, все они госпитализированы, сообщает dw.com.
Теракт устроил смертник, подорвавший пояс шахида возле центра регистрации избирателей в западной части Кабула.
Этот центр был создан для выдачи удостоверений личности, необходимых для участия в запланированных на октябрь выборах депутатов парламента и губернаторов провинций. Взрыв был такой силы, что он выбил окна в домах, расположенных за много километров от места происшествия. Местные телеканалы показали кадры с изображением сотен растерянных людей, собравшихся в окрестных больницах, чтобы узнать об участи своих близких.
Исламское радикальное движение "Талибан", которое обычно берет ответственность за совершенные им нападения, на этот раз заявило, что не имеет никакого отношения к случившемуся. Позднее исламистское информационное агентство "Амак" сообщило, что взрыв был устроен боевиком из местного филиала джихадистской группировки ИГ. Эта ячейка ИГ уже неоднократно устраивала теракты против гражданского населения Кабула.
И талибы, и афганский филиал ИГ выступают против проведения запланированных на октябрь выборов.