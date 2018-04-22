Сависаар: вчера ко мне приезжали гости из Таллиннской горуправы

"Как вы можете убедиться из появившейся в интернете информации, на место прибыли неожиданные гости из СМИ. Сделали снимки, пытались взять интервью. Правда, они значительно опоздали. Могли бы получить более забавные снимки!", - написал Сависаар.

По словам Сависаара, на хуторе Хундисильма обсуждали проблемы развития Таллинна и строительство конькобежной трассы в Ласнамяэ. "Конечно, мы говорили как о большой, так и маленькой политике, о моем здоровье и будущем", - добавил он.