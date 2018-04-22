Закрытие родильных отделений преподнесет еще один неприятный сюрприз жительницам Эстонии

Закрытие родильных отделений больниц в Пыльва и Валга оставит местных женщин и без возможности родить ребенка дома, поскольку в Эстонии домашние роды разрешаются только в случае, если больница с родильным отделением находится в 30 километрах, пишет Postimees.
«Это называется географическое неравенство и это, к сожалению, неизбежно», - говорит акушерка Сийри Пыллумаа, которая одна из первых в Эстонии начала принимать роды в домашних условиях. По ее словам, менять требование о нахождении в радиусе 30 километров родильного отделения не планируется, поскольку подобное правило действует и во многих других странах.
В Эстонии уже несколько уездов, в центре которых есть больница, но где больше не принимают роды. С июля закрывается родильное отделение Валгаской больницы, а с октября — Пылваской больницы.
Разрешение на домашние роды только вблизи родильного отделения, по словам Пылумаа, обусловлено, поскольку если из-за безопасности матери и ребенку понадобится госпитализация, будут необходимы умения и знания женских и детских врачей.
«Но я не знаю, насколько сокращение возможностей на домашние роды в Южной Эстонии большая проблема, поскольку домашние роды довольно редкое явление», - говорит акушерка. В позапрошлом году в Тарту было семь домашних родов, в прошлом году тартуские акушерки приняли участие в четырех домашних родах, в том числе одни роды прошли в Выру и еще одни в районе Пайдеской больницы.
По словам Пылумаа, время от времени семьям, решившим рожать дома, приходится отвечать отказом только потому, что больница слишком далеко.
Руководитель отдела здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте говорит, что речь идет о нарушении закона, если акушерка соглашается участвовать в планируемых домашних родах в доме, которых находится дальше, чем 30 км от больницы с родильным отделением. «Если что-то случится с роженицей или новорожденным, отвечать будет акушерка», - говорит она.