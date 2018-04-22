Закрытие родильных отделений преподнесет еще один неприятный сюрприз жительницам Эстонии

«Это называется географическое неравенство и это, к сожалению, неизбежно», - говорит акушерка Сийри Пыллумаа, которая одна из первых в Эстонии начала принимать роды в домашних условиях. По ее словам, менять требование о нахождении в радиусе 30 километров родильного отделения не планируется, поскольку подобное правило действует и во многих других странах.

В Эстонии уже несколько уездов, в центре которых есть больница, но где больше не принимают роды. С июля закрывается родильное отделение Валгаской больницы, а с октября — Пылваской больницы.

Разрешение на домашние роды только вблизи родильного отделения, по словам Пылумаа, обусловлено, поскольку если из-за безопасности матери и ребенку понадобится госпитализация, будут необходимы умения и знания женских и детских врачей.

«Но я не знаю, насколько сокращение возможностей на домашние роды в Южной Эстонии большая проблема, поскольку домашние роды довольно редкое явление», - говорит акушерка. В позапрошлом году в Тарту было семь домашних родов, в прошлом году тартуские акушерки приняли участие в четырех домашних родах, в том числе одни роды прошли в Выру и еще одни в районе Пайдеской больницы.

По словам Пылумаа, время от времени семьям, решившим рожать дома, приходится отвечать отказом только потому, что больница слишком далеко.