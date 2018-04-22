Telegram предложил способ поддержать свободный интернет

«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении, разосланном через аккаунт сервисных оповещений.

Сообщение получили пользователи мобильного приложения мессенджера, в десктопной версии оно не отображается.

Таганский суд Москвы запретил работу Telegram на территории России 13 апреля из-за того, что его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Юристы компании отмечали также, что выполнить данное требование технически невозможно.