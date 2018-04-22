Галерея: избран председатель EKRE
22 апреля 2018 г., 15:11
На прошедшем в воскресенье в концертном зале Estonia в Таллинне конгрессе Консервативной народной партии (EKRE) председателем партии вновь избрали Марта Хельме.
Из 451 участвовавшего в конгрессе делегата кандидатуру Хельме поддержали 438.
Также были вновь избраны вице-председатели Мартин Хельме, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас. На три поста вице-председателей претендовали пять кандидатов. Хельме набрал 365 голосов, Пыллуаас 287, Мадисон 257, Мерри Аарт 233, а Арго Лууде 35.