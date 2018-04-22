Галерея: избран председатель EKRE

Также были вновь избраны вице-председатели Мартин Хельме, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас. На три поста вице-председателей претендовали пять кандидатов. Хельме набрал 365 голосов, Пыллуаас 287, Мадисон 257, Мерри Аарт 233, а Арго Лууде 35.