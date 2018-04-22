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Галерея: избран председатель EKRE

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На прошедшем в воскресенье в концертном зале Estonia в Таллинне конгрессе Консервативной народной партии (EKRE) председателем партии вновь избрали Марта Хельме.

Из 451 участвовавшего в конгрессе делегата кандидатуру Хельме поддержали 438.

Также были вновь избраны вице-председатели Мартин Хельме, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас. На три поста вице-председателей претендовали пять кандидатов. Хельме набрал 365 голосов, Пыллуаас 287, Мадисон 257, Мерри Аарт 233, а Арго Лууде 35.

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