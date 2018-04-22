Фото: эстонскую волейбольную команду в полном составе отправили в тюрьму

«Я не знаю, что нас ждет. Мы взволнованы», - сказал тренер перед входом на территорию бывшей Пярнуской тюрьмы, где сейчас расположена квест-комната.

Директор команды Рейо Тильк объяснил, что сейчас в играх двухнедельный перерыв и они его используют, чтобы укрепить командный дух. По его словам, время от времени они ходят на совместные мероприятия, иногда привлекают и болельщиков.