Фото: эстонскую волейбольную команду в полном составе отправили в тюрьму

В пятницу вечером пярнуская команда по волейболу собралась перед воротами бывшей тюрьмы. «Если мы к семи часам не выйдем, обещали в понедельник утром вновь открыть двери», - сказал Pärnu Postimees тренер Аво Кеэль.
«Я не знаю, что нас ждет. Мы взволнованы», - сказал тренер перед входом на территорию бывшей Пярнуской тюрьмы, где сейчас расположена квест-комната.
Директор команды Рейо Тильк объяснил, что сейчас в играх двухнедельный перерыв и они его используют, чтобы укрепить командный дух. По его словам, время от времени они ходят на совместные мероприятия, иногда привлекают и болельщиков.
После участия в квесте тренер Кеэль сказал, что всем удалось выбраться. Волейболисты остались довольны. Сам же тренер не участвовал, а наблюдал за игроками по мониторам.