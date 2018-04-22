воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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  • Фото: эстонскую волейбольную команду в полном составе отправили в тюрьму

Фото: эстонскую волейбольную команду в полном составе отправили в тюрьму

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В пятницу вечером пярнуская команда по волейболу собралась перед воротами бывшей тюрьмы. «Если мы к семи часам не выйдем, обещали в понедельник утром вновь открыть двери», - сказал Pärnu Postimees тренер Аво Кеэль.

«Я не знаю, что нас ждет. Мы взволнованы», - сказал тренер перед входом на территорию бывшей Пярнуской тюрьмы, где сейчас расположена квест-комната.

Директор команды Рейо Тильк объяснил, что сейчас в играх двухнедельный перерыв и они его используют, чтобы укрепить командный дух. По его словам, время от времени они ходят на совместные мероприятия, иногда привлекают и болельщиков.

После участия в квесте тренер Кеэль сказал, что всем удалось выбраться. Волейболисты остались довольны. Сам же тренер не участвовал, а наблюдал за игроками по мониторам.

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