В России объяснили, почему заблокировали Google

Роскомнадзор дал пояснения в связи с блокировкой ряда адресов IT-гиганта Google: американская компания не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в Twitter. У пользователей из России в воскресенье возникли проблемы с доступом к переводчику и картам Google, передает Newsru.com.
В официальном сообщении ведомства сказано: "Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора, и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации".
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
Роскомнадзор ранее блокировал IP-адреса Amazon и Google - всего более 16 млн адресов, пытаясь ограничить использование мессенджера в России. С 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов. Глава ведомства Александр Жаров пояснял, что Telegram после блокировки начал менять адреса доступа, и поэтому потребовались такие "ковровые бомбардировки".