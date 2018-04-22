Зачем Трамп рекордными темпами назначает федеральных судей

Разделенная страна

Сопротивление крепнет, но у Трампа есть преимущества, которых не было у большинства его предшественников. В частности, его партия сейчас имеет большинство в сенате. Во-вторых, в 2013 году, когда оно принадлежало демократам, те на свою голову отменили правило, согласно которому для утверждения федеральных судей требовалось 60 голосов.

Демократов предупреждали, что их большинство не вечно, и что новые правила когда-нибудь используют против них самих. Но соблазн был неодолим. Демократы лишились большинства в сенате уже в 2014 году, и теперь республиканцам нужно лишь простое большинство голосов.

Не все демократы были столь недальновидны. Как писала New York Times, весной 2013 года известный калифорнийский правовед Эрвин Чемеринский посоветовал своему другу, члену федерального апелляционного суда 9-го округа Стивену Райнхардту, тогда 83-летнему, уйти на покой и тем самым позволить Обаме назначить на его место еще одного либерального судью.

Райнхардт, который в большой степени определял идеологическое направление этого суда, самого большого и самого либерального в стране, отказался. Этой весной он умер в возрасте 87 лет, и теперь его сменщика назначит Трамп.

В юрисдикцию апелляционного суда 9-го округа входят 9 штатов американского Запада. В нем 29 судей. В настоящий момент там 8 вакансий. Часть освободившихся мест занимали судьи-республиканцы, так что трамповские назначенцы тут ничего не изменят. Но большинство занимали либералы, и Трамп наверняка качнет этот суд вправо. По словам Чемеринского, качнет "драматически".

Пользуясь своим нынешним преимуществом, республиканцы тоже поддались соблазну себе помочь и отменили традицию, по которой каждый сенатор имел право вето на кандидатуры федеральных судей из своего штата.

Им стало еще легче протаскивать своих судей. В будущем этим преимуществом воспользуются демократы.

Пока же они в унынии от того, что в первый год своего правления Трамп назначил больше федеральных судей, чем любой его предшественник за тот же период. Болезненнее всего оппозиция переживала назначение Горсуча в Верховный суд.

По словам либерального сайта Slate, утверждение Горсуча сенатом открыло шлюзы для потока судей, "сотворенных по его образу и подобию". Они "в подавляющем большинстве белые, мужского пола, относительно молодые и часто враждебные защите потребителей, рабочих, здоровья и окружаюшей среды, а также гендерному, расовому и ЛГБТ-равенству".

Slate еше больше встревожен перепективой того, что этим летом член Верховного суда Энтони Кеннеди, возможно, уйдет на покой. Хотя он был назначен Рональдом Рейганом, Кеннеди периодически отклонялся от генеральной линии Республиканской партии: он помог узаконить процентные нормы для нацменьшинств при приеме на работу и в вузы, отстоять право на аборты и обеспечить геям равноправие.

Обозреватель Slate Юврадж Джоши уверен, что после утверждения консерватора Горсуча "других энтони кеннеди в Верховном суде больше не будет".