Фото: в США голый стрелок устроил бойню в ресторане

ЧП произошло в ресторанчике Waffle House рано утром в воскресенье по местному времени. По данным полиции, к ресторану пришел обнаженный мужчина. Из одежды на нем была лишь зеленая куртка. Он начал расстреливать посетителей ресторана из штурмовой винтовки AR-15 - сначала на парковке, а затем внутри. По данным полиции, оружие у него отнял один из посетителей, после чего стрелок скрылся с места преступления пешком.