Фото: в США голый стрелок устроил бойню в ресторане

Голый стрелок устроил бойню в одном из ресторанов города Нэшвилл в штате Теннесси, США. Погибли четыре человека, еще двое ранены. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски, передает Newsru со ссылкой на WSMV.
ЧП произошло в ресторанчике Waffle House рано утром в воскресенье по местному времени. По данным полиции, к ресторану пришел обнаженный мужчина. Из одежды на нем была лишь зеленая куртка. Он начал расстреливать посетителей ресторана из штурмовой винтовки AR-15 - сначала на парковке, а затем внутри. По данным полиции, оружие у него отнял один из посетителей, после чего стрелок скрылся с места преступления пешком.
Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления разыскивается 29-летний Тревис Рейнкинг, житель города Мортон (штат Иллинойс). По данным полиции, Мортона видели после того, как он ушел из ресторана. Преступник сменил одежду: зеленой куртки на нем не было, зато появились темные трусы.
По данным медиков, минимум один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.
BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22 апреля 2018 г.