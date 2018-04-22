Галерея: в Вяйке-Маарья открыли памятник Георгу Луриху
22 апреля 2018 г., 15:54
В воскресенье в Вяйке-Маарья открылся памятник двукратному чемпиону мира по французской борьбе Георгу Луриху.
Памятник представляет бронзовую статую высотой 2,5 метра, которая стоит на гранитной планете диаметром 1,8 метра, опирающейся на мат для борьбы из гранитных плит, сообщила волость Вяйке-Маарья.
За основу монумента взята скульптура Луриха «Чемпион», созданная Амандусом Адамсоном в 1903 году. Автор эскиза — архитектор Куно Рауде, моделист — скульптор Лембит Палм, статую отлило в бронзе Tormis Disain, работы по камню выполнены финской фирмой Sorvikivi. Эскизное решение публичного пространства — Kamp Arhitektid.
На открытии монумента выступили министр культуры Индрек Саар и волостной старейшина Индрек Кескюла.