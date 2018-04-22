воскресенье, 22 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: в Вяйке-Маарья открыли памятник Георгу Луриху

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В воскресенье в Вяйке-Маарья открылся памятник двукратному чемпиону мира по французской борьбе Георгу Луриху.

Памятник представляет бронзовую статую высотой 2,5 метра, которая стоит на гранитной планете диаметром 1,8 метра, опирающейся на мат для борьбы из гранитных плит, сообщила волость Вяйке-Маарья.

За основу монумента взята скульптура Луриха «Чемпион», созданная Амандусом Адамсоном в 1903 году. Автор эскиза — архитектор Куно Рауде, моделист — скульптор Лембит Палм, статую отлило в бронзе Tormis Disain, работы по камню выполнены финской фирмой Sorvikivi. Эскизное решение публичного пространства — Kamp Arhitektid.

На открытии монумента выступили министр культуры Индрек Саар и волостной старейшина Индрек Кескюла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ