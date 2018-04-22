Женщина нашла скрытую камеру в туалете популярного кафе

Устройство спрятали под пеленальным столиком, примотав изолентой. Женщина сорвала камеру и рассказала о ней менеджеру заведения, а затем позвонила в полицию.

В накопителе камеры хранилась видеозапись продолжительностью несколько часов. В течение этого времени она сняла от восьми до десяти посетителей Starbucks, воспользовавшихся туалетом кафе. Среди них были и мужчины, и женщины.

По словам офицера полиции Говарда Миллера (Howard Miller), изучавшего видео, мужчины стояли у писсуара и оказались сняты со спины. В поле зрения устройства попали и женщины, однако полицейский утверждает, что низкое качество изображения не позволяет рассмотреть их гениталии.