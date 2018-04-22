воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Женщина нашла скрытую камеру в туалете популярного кафе

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Снимок иллюстративный.

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

В американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Устройство спрятали под пеленальным столиком, примотав изолентой. Женщина сорвала камеру и рассказала о ней менеджеру заведения, а затем позвонила в полицию.

В накопителе камеры хранилась видеозапись продолжительностью несколько часов. В течение этого времени она сняла от восьми до десяти посетителей Starbucks, воспользовавшихся туалетом кафе. Среди них были и мужчины, и женщины.

По словам офицера полиции Говарда Миллера (Howard Miller), изучавшего видео, мужчины стояли у писсуара и оказались сняты со спины. В поле зрения устройства попали и женщины, однако полицейский утверждает, что низкое качество изображения не позволяет рассмотреть их гениталии.

Полиция попытается разыскать человека, который установил скрытую камеру. Для этого устройство отправили на экспертизу.

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