воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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Спасатели бьют в набат: в Хельсинки пришлось закрыть часть автомагистрали

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Хельсинки. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Часть финской автомагистрали Valtatie 3, связывающей крупнейшие города южной части страны, пришлось закрыть в районе Яласъярви из-за того, что уровень воды в реке Кюрёнйоки  поднялся на 30 см, передает fontanka.ru со ссылкой на Yle.

Из-за разлившейся реки Кюрёнйоки полиция приняла решение закрыть участок автомагистрали и направить автомобилистов по другим дорогам. 

Финские спасатели заявили, что постоянно следят за ситуацией с паводком.

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