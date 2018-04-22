Спасатели бьют в набат: в Хельсинки пришлось закрыть часть автомагистрали

Часть финской автомагистрали Valtatie 3, связывающей крупнейшие города южной части страны, пришлось закрыть в районе Яласъярви из-за того, что уровень воды в реке Кюрёнйоки поднялся на 30 см, передает fontanka.ru со ссылкой на Yle.