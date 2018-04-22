Карнау: предстоящие выборы могут помочь реформистам сформировать однопартийное правительство

"Если Кая Каллас грамотно разыграет карты, то не исключено, что в ходе предстоящих выборов она соберет достаточно голосов, чтобы сформировать однопартийное правительство", - сказал журналист Андрус Карнау в программе Raadio 2 "Olukorrast riigist".
Карнау сказал, что если Кая Каллас продолжит в дальнейшем грамотно разыгрывать карты, то не исключено, что на выборах 2019 года она соберет протестующие голоса.
"Если протестующие, которые привели в 2015 году в Парламент EKRE и Свободную партию, разочаруются в вышеупомянутых партиях, то у Каи Каллас появится потрясающий шанс использовать эту карту", - сказал он.
Другой ведущий программы Ахто Лобьякас с утверждением Карнау не согласился. По его словам, вполне возможно, что в следующем году в Парламенте останется всего лишь три партии: победителем выборов станет Партия реформ, второе место достанется Центристской партии, а на третьем месте расположится EKRE.