Карнау: предстоящие выборы могут помочь реформистам сформировать однопартийное правительство

Карнау сказал, что если Кая Каллас продолжит в дальнейшем грамотно разыгрывать карты, то не исключено, что на выборах 2019 года она соберет протестующие голоса.

"Если протестующие, которые привели в 2015 году в Парламент EKRE и Свободную партию, разочаруются в вышеупомянутых партиях, то у Каи Каллас появится потрясающий шанс использовать эту карту", - сказал он.