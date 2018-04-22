Решение по делу о стрельбе в таллиннском отеле «Метрополь» суд вынесет в конце мая

Гражданину Грузии Паате Сахокия (45) прокуратура инкриминирует серьезное нарушение общественного порядка и незаконное обращение с оружием, требуя назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а после выслать из страны и запретить ему въезд в Эстонию на десять лет.