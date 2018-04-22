Решение по делу о стрельбе в таллиннском отеле «Метрополь» суд вынесет в конце мая

Харьюский уездный суд назначил на конец мая оглашение приговора по делу о стрельбе в гостинице "Метрополь" в феврале прошлого года.
Решение по делу будет оглашено 24 мая, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.
Гражданину Грузии Паате Сахокия (45) прокуратура инкриминирует серьезное нарушение общественного порядка и незаконное обращение с оружием, требуя назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а после выслать из страны и запретить ему въезд в Эстонию на десять лет.
Его подельников, Алексея Михеева и Владимира Трахова, прокурор обвиняет в содействии нарушению общественного порядка и просит суд наказать их условными сроками.
В результате стрельбы в баре гостиницы огнестрельные ранения получил мужчина 1971 года рождения.