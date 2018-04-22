Картина дня: прощание с митрополитом, госпитализация фехтовальщицы и попавшие в тюрьму эстонские волейболисты

Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия провожают в последний путь

Сегодня состоятся похороны митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия, который скончался в четверг, 19 апреля, на 94-м году жизни. Читайте далее...

Хансо: НАТО необходимо усилить свое присутствие в странах Балтии

Председатель парламентской комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо считает, что НАТО необходимо продолжать укреплять систему сдерживания в Балтийских странах. Читайте далее...

Фото: эстонскую фехтовальщицу экстренно госпитализировали с соревнований

На чемпионате Эстонии по фехтованию на шпагах сильно пострадала Анна Мезенцева, которая была госпитализирована с соревнований. Читайте далее...

Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного в Ласнамяэ настаивает в Госсуде на оправдании

Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 47-летний Валерий Геймонен настаивает в Государственном суде на своем оправдании. Читайте далее...

Фото: во Франции объявлена срочная эвакуация с острова Мон-Сен-Мишель, в небо подняли вертолеты

Полиция на северо-западе Франции утром воскресенья начала выводить людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы сотрудникам правопорядка. Читайте далее...

Закрытие родильных отделений преподнесет еще один неприятный сюрприз жительницам Эстонии

Закрытие родильных отделений больниц в Пыльва и Валга оставит местных женщин и без возможности родить ребенка дома, поскольку в Эстонии домашние роды разрешаются только в случае, если больница с родильным отделением находится в 30 километрах, пишет Postimees. Читайте далее...

Сравните: насколько минимальная зарплата в Эстонии теперь отличается от других стран Европы

В этом году минимальная зарплата выросла на 30 евро и стала 500 евро в месяц. По последним данным агентства Eurofound, Эстония приближается к середине рейтинга минимальных зарплат в Европе. Читайте далее...

Фото: в США голый стрелок устроил бойню в ресторане

Голый стрелок устроил бойню в одном из ресторанов города Нэшвилл в штате Теннесси, США. Погибли четыре человека, еще двое ранены. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски, передает Newsru со ссылкой на WSMV. Читайте далее...

Галерея: избран председатель EKRE

На прошедшем в воскресенье в концертном зале Estonia в Таллинне конгрессе Консервативной народной партии (EKRE) председателем партии вновь избрали Марта Хельме. Читайте далее...

Фото: эстонскую волейбольную команду в полном составе отправили в тюрьму