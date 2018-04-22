Картина дня: прощание с митрополитом, госпитализация фехтовальщицы и попавшие в тюрьму эстонские волейболисты

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями воскресенья.
Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия провожают в последний путь
Сегодня состоятся похороны митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия, который скончался в четверг, 19 апреля, на 94-м году жизни. Читайте далее...
Хансо: НАТО необходимо усилить свое присутствие в странах Балтии
Председатель парламентской комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо считает, что НАТО необходимо продолжать укреплять систему сдерживания в Балтийских странах. Читайте далее...
Фото: эстонскую фехтовальщицу экстренно госпитализировали с соревнований
На чемпионате Эстонии по фехтованию на шпагах сильно пострадала Анна Мезенцева, которая была госпитализирована с соревнований. Читайте далее...
Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного в Ласнамяэ настаивает в Госсуде на оправдании
Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 47-летний Валерий Геймонен настаивает в Государственном суде на своем оправдании. Читайте далее...
Фото: во Франции объявлена срочная эвакуация с острова Мон-Сен-Мишель, в небо подняли вертолеты
Полиция на северо-западе Франции утром воскресенья начала выводить людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы сотрудникам правопорядка. Читайте далее...
Закрытие родильных отделений преподнесет еще один неприятный сюрприз жительницам Эстонии
Закрытие родильных отделений больниц в Пыльва и Валга оставит местных женщин и без возможности родить ребенка дома, поскольку в Эстонии домашние роды разрешаются только в случае, если больница с родильным отделением находится в 30 километрах, пишет Postimees. Читайте далее...
Сравните: насколько минимальная зарплата в Эстонии теперь отличается от других стран Европы
В этом году минимальная зарплата выросла на 30 евро и стала 500 евро в месяц. По последним данным агентства Eurofound, Эстония приближается к середине рейтинга минимальных зарплат в Европе. Читайте далее...
Фото: в США голый стрелок устроил бойню в ресторане
Голый стрелок устроил бойню в одном из ресторанов города Нэшвилл в штате Теннесси, США. Погибли четыре человека, еще двое ранены. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски, передает Newsru со ссылкой на WSMV. Читайте далее...
Галерея: избран председатель EKRE
На прошедшем в воскресенье в концертном зале Estonia в Таллинне конгрессе Консервативной народной партии (EKRE) председателем партии вновь избрали Марта Хельме. Читайте далее...
Фото: эстонскую волейбольную команду в полном составе отправили в тюрьму
В пятницу вечером пярнуская команда по волейболу собралась перед воротами бывшей тюрьмы. «Если мы к семи часам не выйдем, обещали в понедельник утром вновь открыть двери», - сказал Pärnu Postimees тренер Аво Кеэль. Читайте далее...