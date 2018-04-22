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  • Важная информация для клиентов Telia: в нескольких пакетах произойдут изменения

Важная информация для клиентов Telia: в нескольких пакетах произойдут изменения

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ФОТО: Žygimantas Gedvila/

Telia сообщила своим клиентам, что с 1 мая изменит выбор каналов в своих пакетах телеуслуг.

Telia решила в апреле и в мае этого года внести изменения в несколько телевизионных пакетов.

Русский основной пакет Telia TV дополнится такими каналами как Viasat History, Viasat History HD и новостной канал CNN. Кроме того, в нем появятся два популярнейших развлекательных телеканала – ТНТ4 и Пятница. Цена основного пакета не изменится, она по-прежнему будет составлять шесть евро в месяц.

Спортивный телеканал Eurosport 2 (а также Eurosport 2 HD) перейдет из основного пакета Telia TV в пакет дополнительных каналов. Пакет дополнительных каналов расширится, в нем появятся телеканалы Boomerang, MyZen, Nickelodeon и VIP Comedy. Цена пакета дополнительных каналов не изменится, она по-прежнему будет составлять восемь евро в месяц.

Чтобы выбор телеразвлечений стал еще богаче, Telia TV дополнит каналы по выбору: здесь появятся Nickelodeon Junior, Nick Toons, Viasat Explorer, Viasat Nature, MTV Live HD, Пятница и ТНТ. Цена одного канала по выбору – один евро в месяц.

Начиная с мая 2018 в пакет дополнительных каналов больше не будут входить такие каналы как Mezzo Live HD, Stingray, i-Concerts, Brava и DjazzTV – они составят часть пакета музыкальных каналов.

Клиенты Telia, которые не хотят из-за изменений продолжить пользоваться услугами, могут завершить договор, проинформировав об этом Telia до 30 апреля.

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