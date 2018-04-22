Важная информация для клиентов Telia: в нескольких пакетах произойдут изменения

Telia решила в апреле и в мае этого года внести изменения в несколько телевизионных пакетов.

Русский основной пакет Telia TV дополнится такими каналами как Viasat History, Viasat History HD и новостной канал CNN. Кроме того, в нем появятся два популярнейших развлекательных телеканала – ТНТ4 и Пятница. Цена основного пакета не изменится, она по-прежнему будет составлять шесть евро в месяц.

Спортивный телеканал Eurosport 2 (а также Eurosport 2 HD) перейдет из основного пакета Telia TV в пакет дополнительных каналов. Пакет дополнительных каналов расширится, в нем появятся телеканалы Boomerang, MyZen, Nickelodeon и VIP Comedy. Цена пакета дополнительных каналов не изменится, она по-прежнему будет составлять восемь евро в месяц.

Чтобы выбор телеразвлечений стал еще богаче, Telia TV дополнит каналы по выбору: здесь появятся Nickelodeon Junior, Nick Toons, Viasat Explorer, Viasat Nature, MTV Live HD, Пятница и ТНТ. Цена одного канала по выбору – один евро в месяц.

Начиная с мая 2018 в пакет дополнительных каналов больше не будут входить такие каналы как Mezzo Live HD, Stingray, i-Concerts, Brava и DjazzTV – они составят часть пакета музыкальных каналов.